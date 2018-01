Tela esticada é destaque da Cinema 21x9 - Link - Estadão

Foi com um pouco de ceticismo que visitamos as instalações da Philips, em São Paulo, para testar em primeira mão a novíssima Cinema 21×9, a nova TV LCD da fabricante holandesa.

Há anos que a Philips não faz nada particularmente impressionante em matéria de TVs. Na transição entre o tubo e o LCD, a empresa deu algumas bolas dentro, especialmente no quesito som e design, mas o desempenho geral das telas foi ficando para trás em relação aos outros fabricantes.

A proposta da Cinema 21×9 é oferecer uma qualidade de imagem ímpar, ao mesmo tempo que contempla os cinéfilos com as dimensões de tela equivalentes à usada pelas últimas superproduções. As TVs de alta definição tem proporção de 16×9. Filmes em cinemascope – o padrão de tela criado quando se filma com câmeras Panaflex – tem uma proporção diferente de tela, de 21×9.

A Cinema 21×9 é exatamente como uma tela de alta definição comum, mas ampliada para os lados. E não é um simples truque de esticamento, a tela ganhou o equivalente a uma tela de 4×3 nas laterais. Isso na prática garante uma resolução de 2560 linhas, o que não deixa a imagem com aspecto estranho quando o filme é no formato cinemascope.

Em nossos testes, submetemos a tela a conteúdos em 30 e 60 quadros por segundo, em resolução full HD. O primeiro objetivo foi verificar como a tela se comportava com um conteúdo originalmente menor que a extensão da tela. Depois, foi analisada a forma com que a tela preenchia toda sua área com o conteúdo apresentado.

Sem adequar a imagem, a tela fica com duas barras laterais apagadas nas margens da tela. Com a tela esticada, não há muita distorção de imagem. Apenas pouca informação visual foi perdida, algumas linhas no topo e na parte de baixo da imagem. Em uso geral, é possível assistir confortavelmente conteúdo originalmente produzido em 16×9 na tela de 21×9. Mas é impraticável assistir a programas em resolução padrão, 4×3, na tela esticada. Isso não é problema, pois quem precisa de uma tela dessa categoria, dificilmente quer assistir a TV aberta analógica ou assistir a um DVD comum.

O sistema de suavização digital de movimentos foi bastante aprimorado em relação às gerações anteriores de TVs Philips. Um dos principais problemas dos aparelhos antigos era a compensação exagerada do tremular característico de LCDs de 60Hz. Em vez de conseguir movimento fluído realista, o que as TVs LCD mais velhas faziam era tão exagerado que causada desconforto visual. Na Cinema 21×9, essa compensação é mais natural, quase perfeita. Isso se deve ao poderoso sistema de processamento de imagem utilizado, e é claro, à melhor qualidade da tela de LCD.

O sistema de iluminação traseira, denominado Ambilight Spectra, é fantástico. Além das laterais da tela, a parte de cima também conta com um sistema de iluminação por LEDs que mimetiza as condições de cor e luz da imagem. Isso amplifica a sensação visual, dando uma atmosfera envolvente no ambiente. O Ambilight Spectra não falhou em nenhuma condição de imagem. Mesmo sequências velozes na tela foram acompanhadas com perfeição pelo sistema.

A Cinema 21×9 ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, mas sinaliza uma boa evolução na tecnologia empregada pela Philips. É um produto de alto luxo, destinado a cinéfilos perfeccionistas. Em muitos aspectos, a Cinema 21×9 oferece as mesmas vantagens visuais que uma tela de plasma de última geração, com a vantagem estratégica de contar com a mesma proporção de tela das superproduções do cinema.

O bom é que essa tecnologia de tela em breve chegará aos televisores 16×9 da empresa holandesa, colocando lenha na fogueira da guerra pela preferência dos consumidores.