Tela faz e refaz textos em braille para acesso de deficientes à internet - Link - Estadão

Um grupo de pesquisadores do interior de SP, em São José do Rio Preto, desenvolveu um console para deficientes visuais acessarem a internet em braille. O projeto de pesquisa da Unesp foi financiado pela Fapesp e chegou a uma superfície cujos caracteres em braille se levantam e abaixam dependendo do que está escrito. Funciona como a tela para quem consegue ver. Isso é que é touchscreen.

“Montados lado a lado em um teclado de leitura, os dispositivos se ligam a um processador capaz de ler um texto em uma tela comum de computador e o converter para os sinais braille”, disse o responsável pelo projeto, professor José Márcio Machado, à agência de notícias da Fapesp. “O dispositivo poderá contribuir para ampliar as possibilidades de trabalho de deficientes visuais em todas as atividades que empregam computadores pessoais.”

Tudo muito lindo, realmente. Mas se já é difícil ver sites adaptados corretamente para celular, imaginem para esse novo sistema em braille. Será que as empresas de internet teriam interesse no acesso a deficientes visuais?