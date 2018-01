Telas para suposto iPhone 6 começam a ser produzidas em maio - Link - Estadão

Crescem rumores para lançamento de um iPhone 6 no final de 2014. FOTO: Reprodução Crescem rumores para lançamento de um iPhone 6 no final de 2014. FOTO: Reprodução

TÓQUIO – Fornecedoras da Apple vão começar já em maio a produção em massa de telas para o próximo iPhone, que deverá ser lançado no outono do hemisfério norte, com uma tela de 4,7 polegadas provavelmente sendo produzida primeiro, enquanto uma versão com 5,5 polegadas poderá ser adiada, segundo fontes da cadeia de suprimentos.

A Japan Display, a Sharp Corp e a sul-coreana LG Display foram todas contatadas para fabricar as telas, disseram as fontes, que pediram para não ser identificadas.

Representantes das três fornecedoras e da Apple se recusaram a comentar.

As duas telas do iPhone 6 serão maiores que os displays de 4 polegadas da Apple utilizados nos modelos existentes iPhone 5S e 5C.

Objeto de meses de especulação, o iPhone maior marcaria mais um ajuste incremental na popular linha de smartphones e uma tentativa de recuperar o atraso para rivais como a Samsung Electronics.

Devido a dificuldades com a tecnologia de produção em células sensíveis ao toque para o tamanho de 5,5 polegadas, foi tomada a decisão de começar a produção em massa com a versão de 4,7 polegadas, disse uma das fontes.

A produção de telas de 5,5 polegadas está prevista para começar vários meses depois, com a possibilidade de uma mudança para um sensor de filme em vez da tecnologia de célula para o tamanho, disse a fonte.

/ REUTERS