Telebrás prevê mais de mil interessados no PNBL - Link - Estadão

Operadora do Plano Nacional de Banda Larga, Telebrás já possui 600 empresas cadastradas para participar do projeto

Caio Bonilha, presidente da Telebrás, em junho deste ano. FOTO: Beto Barata/AE

SÃO PAULO – A Telebrás já fechou contratos para fornecimento de infraestrutura de rede para mais de 20 provedores de internet e espera encerrar o ano com mais de mil interessados no serviço, disse à Reuters o presidente da companhia, Caio Bonilha.

Atualmente, a empresa possui cerca de 600 empresas cadastradas para participar do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), do qual a Telebrás é operadora, e mais contratos devem ser fechados nos próximos meses, afirmou o executivo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A companhia, que começou a gerar receita através dos contratos já fechados, está trabalhando com orçamento para 2012 de pouco mais de R$ 350 milhões, o que é “enxuto”, disse Bonilha. Esse orçamento direcionará mais busca de parceiros privados para a interligação de redes, segundo ele.

Nos próximos anos, a companhia quer aumentar a receita para depender cada vez menos do Tesouro e gerar mais valor aos acionistas, principalmente os minoritários, disse ele.

A Telebras também está buscando negociar com companhias elétricas privadas para utilizar suas estruturas de rede, disse o executivo. Esses acordos ocorreriam em acréscimo às parcerias que a empresa já possui com Eletrobrás, Petrobrás e que fechará em breve com a Cemig Telecom, braço de telecomunicações da Cemig.

/ Sérgio Spagnuolo (REUTERS)