Telebrás terá recursos para a Copa; diz governo - Link - Estadão

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou há pouco que a presidente Dilma Rousseff garantiu que o orçamento do governo nos próximos anos contemplará a estimativa de investimentos de R$ 200 milhões para que a Telebrás construa a infraestrutura de telecomunicações necessária para a Copa do Mundo de 2014.

“A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está fazendo análise da rede para identificar gargalos e necessidades de investimentos e Telebrás fará aporte de recursos para construção de redes”, disse o ministro.

Segundo ele, a infraestrutura será construída pela Telebrás, que venderá capacidade para a operadora oficial da Fifa. “As fibras óticas serão um grande legado. A infraestrutura será nossa, e vamos vender o acesso” completou.

Os 12 estádios do Mundial, acrescentou, precisarão atender a uma capacidade de transmissão de 20 gigabits por segundo (Gbps) durante as partidas e, além disso, hotéis e centros de treinamento também demandarão conexões de alta velocidade.

“Tão importante quanto a bola entrar em campo, é a imagem ser transmitida para o mundo inteiro. A Copa depende muito da mídia, e qualquer falha nas comunicações é uma falha do evento todo”, afirmou.

O ministro Paulo Bernardo disse no mês passado que dependia da Fifa para iniciar as obras e que, por culpa da instituição, as obras poderiam atrasar. “Eu e outros representantes do governo vamos reiterar que precisamos ter uma maior definição da Fifa sobre esses pontos chaves”, disse referindo-se aos locais de treinamento e hospedagem.

