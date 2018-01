Telecom Italia está perto de vender torres da TIM no Brasil - Link - Estadão

FOTO: Estadão FOTO: Estadão

MILÃO/SÃO PAULO – A Telecom Italia está em negociações avançadas para vender as torres de telefonia celular da controlada TIM Participações no Brasil e pode fechar um acordo nas próximas semanas, afirmaram três fontes com conhecimento direto do assunto.

A Telecom Italia está querendo levantar com o negócio 900 milhões de euros (US$ 1,1 bilhão), mas as ofertas apresentadas variam de 500 milhões a 600 milhões de euros, disseram as fontes.

O presidente-executivo da Telecom Italia, Marco Patuano, colocou as torres à venda em novembro, quando revelou plano de desinvestimentos de 4 bilhões de euros para reduzir dívida e ajudar a financiar investimentos.

Uma das fontes afirmou que a American Tower e a Cell Site Solutions, companhia apoiada pelo Goldman Sachs, estão na disputa, acrescentando que um acordo pode envolver a divisão dos ativos entre elas.

Representantes da Telecom Italia, American Tower e CSS não comentaram o assunto.

/REUTERS