Telecomunicações deverá ter mais isenções - Link - Estadão

SÃO PAULO – O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Cezar Alvarez, disse que a pasta quer trabalhar com governadores para criar incentivos fiscais para a construção de novas redes de telecomunicações no país.

Alvarez ressaltou o que o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, havia dito semana passada que a desoneração de certas tarifas pode chegar a 100%, acrescentando que o tributos como PIS-Cofins e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) podem ter tal desoneração.

“(Também) queremos trabalhar com os governadores para desonerar ICMS”, disse Alvarez em um evento do setor em São Paulo.

Segundo ele, as definições de detalhes sobre incentivos ainda estão em discussão no ministério, mas os benefícios devem ser concedidos “à totalidade da rede”, seja em equipamentos ou construção civil.

Bernardo disse na semana passada que os detalhes da proposta de desoneração, que será levada ainda ao Ministério da Fazenda, devem ser decididos entre o fim de agosto ou início de setembro.

