Telefonemas gratuitos - Link - Estadão

Olha, você pode não gostar de propaganda. Mas tem que admitir que os comerciais pagam para você ter websites, rádio e TV de graça.

Por isso, sempre me pareceu estranho o fato de esses anúncios não pagarem também nossas chamadas telefônicas.

Claro que conheço o serviço “800-FREE 411″ de auxílio à lista. Mas estou falando de se permitir que a operadora Verizon ou alguém patrocine minhas chamadas para a França, Inglaterra ou China.

Conheço também os serviços de ligação grátis do Skype e do Google Voice. Mas também estou me referindo às chamadas feitas de qualquer telefone — mesmo os de linha fixa — para qualquer outro. Não do computador. Nem para um aparelho do tipo SkiBunny2000.

Graças a um novo serviço chamado FreePhone2Phone, essa transação agora é possível. Depois de um spot publicitário de 10 ou 12 segundos, você tem 10 minutos de ligação grátis para 55 países a partir dos Estados Unidos. Segundo a companhia, 85% de todas as chamadas duram menos de 10 minutos, de modo que muitas estão cobertas.

Se você possui um celular, este novo serviço pode lhe propiciar uma economia de muitos dólares quando falar com o exterior. Se está entre os milhões de americanos de baixa renda que possuem telefones fixos e planos básicos, poderá poupar 50 centavos ou até um dólar cada vez que fizer uma chamada de longa distância, desde que use o FreePhone2Phone discando primeiro um número de acesso local.

Para ligar pelo FreePhone2Phone, disquei um número local que constava no website do serviço. Para a linha de acesso para Nova York, você deve discar 1 (646) 500-8620.

Ouvi, na verdade pela metade, um anúncio de 12 segundos da Universidade de Phoenix, depois pressionei o 1 para discar o meu número. Liguei para 011-44-20 7806, número do Covent Garden Hotel em Londres. Escolhi o hotel aleatoriamente pois sabia que naquela hora não iria acordar ninguém.

A chamada foi feita instantaneamente e a qualidade do som era fantástica. Perguntei à recepcionista do hotel, com um belo acento britânico, pela mais próxima estação de metrô. Leicester Square, ela respondeu.

Tentei fazer algumas outras chamadas internacionais, minha cabeça zumbindo com a nova possibilidade que surgiu de repente. Francamente, não posso ver porque alguém ainda precisará um dia usar um cartão de telefone; você vai gastar mais tempo procurando acessar os seus códigos de autorização para fazer uma ligação com seu cartão de telefone do que ouvindo um comercial no FreePhone2Phone.

Eis as condições:

Cada ligação está limitada a 10 minutos. Um alerta é dado a cada cinco segundos durante os últimos 30 segundos da chamada, e passando o tempo a ligação é cortada.

Se tentar chamar o mesmo número novamente e no mesmo dia, o seu telefonema será limitado a cinco minutos, para evitar que você explore o sistema, retornando a chamada repetidas vezes durante todo o dia.

As chamadas para o exterior no geral se restringem a telefones de linha fixa. Ligar para celulares no exterior é sempre astronomicamente caro — e no caso fica excessivamente caro para o FreePhone2Free cobrir os custos da sua chamada com publicidade.

Não existe nenhuma razão para você não poder ligar gratuitamente para telefones nos Estados Unidos, mas só faz sentido se o seu telefone for de linha fixa. Se for um celular, estará consumindo minutos de transmissão de modo que não vai economizar nada, embora possa usar o FreePhone2Phone para diminuir sua conta telefônica, por exemplo.

Por favor, não me descarreguem uma avalanche de e-mails irados, para dizer que mais uma sacrossanta mídia grátis está agora sendo invadida.

O FreePhone2Phone é opcional, pelo amor de Deus. Se prefere pagar US$ 2,50 o minuto para falar com Paris, faça.

Eu? Já coloquei o número de acesso local do FreePhone2Phone na minha agenda de telefones. Prefiro esperar 12 segundos e fazer minhas chamadas gratuitamente.

/ Tradução de Terezinha Martino

* Texto originalmente publicado em 04/01/2011.