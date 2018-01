Telefonia móvel adiciona 1;85 mi usuários em maio; diz Anatel - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

RIO DE JANEIRO – A base de telefonia móvel do Brasil adicionou 1,85 milhão de usuários em maio na comparação com o mês anterior, para um total de 275,45 milhões de acessos, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em abril, a base de telefonia móvel do país havia atingido 273,6 milhões de acessos. Na comparação com maio do ano passado, houve adição de 9,92 milhões de acessos, ou um aumento de 3,73%.

A Telefônica Vivo permaneceu na liderança, com fatia de mercado passando de 28,71% em abril para 28,75% em maio. Em maio de 2013, a operadora tinha participação de 28,66%.

A TIM Participações ficou em segundo lugar, passando de 27% em abril para 27,03% em maio. Um ano atrás, a operadora tinha fatia maior, de 27,12%.

O terceiro lugar ficou com a Claro, que passou de 25,03% para 24,96%, sendo que um ano antes estava com 25,05%. Já a Oi passou de 18,52% para 18,46% de abril a maio, e em maio de 2013 estava com 18,74%.

/ REUTERS