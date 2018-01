Telefonia móvel supera 270 milhões de linhas - Link - Estadão

Dados referem-se ao mês de novembro e foram divulgados pela Anatel nesta terça-feira, 31

BRASÍLIA – A base de assinantes da telefonia móvel no Brasil teve um crescimento de 594,9 mil novas linhas em novembro, totalizando 270,52 milhões de acessos, informou nesta terça-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A banda larga móvel totalizou, no mês, 96,4 milhões de acessos, dos quais 923,35 mil na rede de quarta geração (4G).

A Vivo manteve-se na liderança do mercado, com 28,71% de participação, seguida da TIM Participações, com 26,99%. A Claro está em terceiro lugar, com uma fatia de 25,23% , seguida da Oi, com 18,55%.

/ REUTERS