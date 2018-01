Telefônica e USP assinam acordo para desenvolver cidades inteligentes - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Telefônica e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo assinaram nesta quinta-feira, no Brasil, um acordo de cooperação técnica para desenvolvimento de projetos de “cidades inteligentes”, o primeiro firmado com um centro educativo da América Latina.

O acordo, no qual também colaborará a Universidade Politécnica de Madri (UPM), prevê a criação de um laboratório para a implantação e estudo de projetos-piloto no âmbito das cidades inteligentes, segundo anunciou hoje em São Paulo a multinacional espanhola.

As pesquisas, que começarão no primeiro trimestre de 2015, estarão centradas inicialmente na área de iluminação pública de municípios e se estenderá aos campos de segurança e energia.

“O conceito das cidades inteligentes gera perguntas no mundo inteiro (…) A ideia desse convênio é a de juntar pessoas que tenham visões similares do problema e ajudem a resolver”, explicou à Agência Efe o diretor de Inovação da Telefônica, Pablo Larrieux.

A cidade espanhola de Santander, considerada um dos municípios com mais recursos em gestão inteligente do mundo, liderou em 2010 o projeto de cidades inteligentes lançado pela Telefônica, no qual participaram 25 organizações de 10 países.

No Brasil, o município de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, está liderando o projeto de “cidade digital” que pretende modernizar e digitalizar os serviços públicos no país sul-americano.

/EFE