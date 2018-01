Telefônica lança banda larga móvel e fixa combinada - Link - Estadão

Usuários do Estado de São Paulo poderão contratar pacotes de internet móvel da Vivo com 50% de desconto

SÃO PAULO – A Telefônica lançou nesta terça-feira, 18, uma oferta convergente de serviços de internet rápida fixa e móvel. Usuários dos serviços de banda larga Speedy, Ajato e fibra ótica no Estado de São Paulo poderão contratar os pacotes de internet móvel da Vivo com 50% de desconto na mensalidade por um período de um ano, sem pagar pelo modem.

A oferta estará disponível tanto para quem já é usuário dos serviços de banda larga fixa da Telefônica quanto para novos clientes.

São quatro as opções de franquia do portfólio Vivo Internet Brasil que entram na promoção, e que variam de 500 MB a 10 GB, com valores de R$ 29,95 a R$ 99,95 por mês, com o desconto.

