Telefônica terá de investir em banda larga - Link - Estadão

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nesta segunda-feira, 11, condições para a aprovar em definitivo a incorporação da Vivo pela Telesp, no processo em que a Telefónica assumiu a participação da Portugal Telecom na maior operadora celular do país.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A agência concedeu anuência prévia para a incorporação, mas impôs condições para a Vivo e para a Telesp cumprirem.

Entre as determinações no lado da operação fixa da Telefónica no Brasil está a instalação até o final de 2012 de 400 mil acessos adicionais à sua planta de internet rápida por tecnologia ADSL. Do lado da operação celular, a Vivo terá de ampliar sua cobertura de internet rápida 3G, também até o final de 2012, “em, no mínimo, 150 novos municípios”.

Às 14h15, as ações da Vivo subiam 2,75%, enquanto as da Telesp mostravam ganho de 2,41%, com o Ibovespa marcando valorização de 0,34%.

A Anatel também determinou que a Telesp terá que levar serviços de fibra óptica a no mínimo 70 mil domicílios até o final de dezembro do ano que vem e que a Vivo terá de disponibilizar conexão à internet para 100 escolas rurais dentro de sua área de cobertura 3G no país.

/ REUTERS