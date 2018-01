Telefônica volta a registrar problemas com Speedy - Link - Estadão

Em nota, a Telefônica informa que detectou instabilidade em parte da infraestrutura de rede que dá suporte ao acesso à internet, o que pode ter provocado dificuldade de navegação para grupos de usuários.

A multinacional espanhola já teria mobilizado equipes técnicas para verificar a causa do problema, e essa ação emergencial não prejudicaria os reparos que estão sendo feitos para melhorar o serviço de banda larga do Speedy.

Na última sexta-feira, a companhia de telefonia havia apresentado um plano de aprimoramento do Speedy à Anatel, em Brasília. A venda de novos pacotes foi suspensa na terça-feira da semana passada, devido às constantes falhas de conexão reportadas pelos usuários.

Tamanhas são as reclamações dos usuários que o Procon de São Paulo está hospedando uma página na internet para que as pessoas possam registrar as queixas com mais facilidade.

