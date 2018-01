Telefônica/Vivo estreia Firefox para celular - Link - Estadão

Versão móvel do sistema operacional chegará ao Brasil nos celulares LG Fireweb e Alcatel Onetouch Fire

RIO DE JANEIRO – A Telefônica/Vivo anunciou nesta terça-feira, 22, o lançamento do sistema operacional Firefox OS no Brasil nos celulares LG Fireweb e Alcatel Onetouch Fire.

Já disponível na Espanha, Colômbia e Venezuela, o desenvolvimento do novo sistema operacional demorou dois anos, com uma parceria da Telefônica/Vivo com a Fundação Mozilla.

Além do Brasil, Peru, Uruguai e México também lançam o produto nos próximos dias.

“É uma plataforma que exige hardware mais leve, e permite ter equipamentos de custo menor, mais acessíveis a grande parte da população brasileira”, disse o presidente da Telefônica/Vivo, Antonio Carlos Valente, durante lançamento do produto na feira de telecomunicações Futurecom.

“Muitas pessoas estão migrando dos feature phones para os smartphones, e esse sistema facilita essa migração”, disse Jay Sullivan, diretor operacional da Mozilla.

O aparelho sai por R$ 99, no plano pós-pago de 60 minutos. No pré-pago, sai por R$ 199. O aparelho desbloqueado custará R$449,00.

Segundo executivos da LG presentes no evento, os aparelhos serão produzidos no Brasil, em uma fábrica localizada em Taubaté (SP).