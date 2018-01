Teles no topo da lista de reclamações do Procon - Link - Estadão

Telefonias celular e fixa ocuparam respectivamente a segunda e terceira colocação; bancos ficaram em primeiro

SÃO PAULO – O Procon-SP divulgou nesta quarta-feira, 16, um balanço dos atendimentos realizados em 2012. O setor bancário e o de telecomunicações (telefonia fixa e móvel, acesso à internet e TV por assinatura) foram os líderes em demandas do consumidor. O primeiro com 35.012 atendimentos e o segundo com 28.332.

No ano passado, 85% das demandas recebidas pelo Procon-SP foram solucionadas no primeiro atendimento. Isto é, quando o órgão envia carta ao fornecedor solicitando resolução do problema.

Segundo o Procon-SP, o varejo, tanto online quanto o convencional, registrou muitos problemas relacionados à entrega de produtos. No comércio eletrônico, as queixas relacionadas à oferta de produtos e serviços pelos sites de compras coletivas cresceram.

Empresas

O grupo Itaú Unibanco foi o que recebeu mais demandas de atendimento, com 10.306. Em segundo ficou o grupo Vivo Telefônica, com 9.683. Depois, em terceiro, o grupo Claro (7.403)

Apesar de ser a empresa mais reclamada pelos consumidores, o Itaú Unibanco solucionou a maioria das demandas: 85,9%. O índice de solução da Vivo foi ainda maior: 91,38%. A Claro resolveu 86% das reclamações.

Sem solução

Entre as empresas que menos solucionaram as demandas do consumidor estão BV Financeira e Motorola, com 56,44% e 47,46% de casos não solucionados, respectivamente.

Segundo o diretor executivo em exercício do Procon-SP, Carlos Coscarelli, o grande problema das empresas listadas no ranking é a ineficiência do pós-venda. “As empresas precisam investir mais nestes serviços, buscando soluções aos problemas de forma fácil e rápida”.

Problemas comuns

A cobrança de valores não reconhecidos em faturas de cartões de crédito e conta corrente e a cobrança de tarifas, especialmente as relacionadas a financiamento de veículos, foram os principais problemas relatados pelos consumidores sobre o setor bancário.

O não cumprimento dos pacotes ofertados, falha do serviço e dificuldade de cancelamento do serviço foram os maiores problemas em telecomunicações.

Ranking de setores

Atendimentos do Procon-SP em 2012

1º – Banco comercial: 35.012

2º – Telefonia celular: 28.332

3º – Telefonia fixa: 27.519

4º – Cartão de crédito: 25.111

5º – Telefone (convencional, celular, interfone etc.): 18.253

6º – Financeira: 14.864

7º – Móveis: 14.250

8º – Plano de saúde: 13.491

9º – Microcomputador / Produtos de informática: 12.560

10º – TV por assinatura (cabo, satélite etc.): 10.767