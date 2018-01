Televisão esperta - Link - Estadão

Aparelho que vem de fábrica pronto para conectar na web recebe o nome de smart TV. Falta de padrão atrapalha difusão

As chamadas smart TVs seguem o conceito dos smartphones: são aparelhos que possuem a conexão com a internet como algo nativo. Elas podem conter browsers que permitem a navegação livre pela internet, baixar aplicativos, acessar serviços de streaming e ter outras funções compatíveis com atividades online.

Ainda pouco expressivas no mercado brasileiro, chegam ao às lojas para disputar espaço com outros aparelhos que já levam o mundo online para dentro da TV: set-top boxes, consoles e computadores que se conectam com o aparelho por uma rede doméstica.

Com a ideia de se tornar mais uma interface de acesso à web, as televisões inteligentes enfrentam a falta de padrão técnico e de integração como uma de suas principais dificuldades para conquistar o mercado – cada marca possui seu sistema operacional, o que dificulta a criação de aplicativos compatíveis com mais de um aparelho.

O CELULAR VIRA O CONTROLE REMOTO

MODELO | Philips 7000 PREÇO | R$ 3.999 TAMANHO | 46 polegadas DESCRIÇÃO | Possui navegador nativo e permite o download de aplicativos. O app MyRemote, dispovínel para iOS e Android, transforma o smartphone em um controle remoto, É compatível com teclado e mouse USB.

ÍCONES NA TELA

MODELO | LG LV5500 PREÇO | R$ 3.899 TAMANHO | 47 polegadas DESCRIÇÃO | Tem navegador, serviços de locadoras digitais e loja própria de aplicativos com mais de 200 opções de programas. Na tela inicial, reúne ícones para canais ao vivo, parceiros de conteúdo, redes socais e apps mais utilizados.

QUASE ESPERTA

MODELO | Sony EX525 PREÇO | R$ 1.999 TAMANHO | 32 polegadas DESCRIÇÃO | Acessa portais parceiros da Sony. Para conectar, precisa de kit vendido separadamente.

CENTRAL DE CONTROLE

MODELO | Samsung D8000 PREÇO | R$ 6.299 TAMANHO | 46 polegadas DESCRIÇÃO | Tem navegador, Wi-Fi integrado e certificação DLNA para compartilhamento de arquivos. Todos os 200 aplicativos da Samsung Apps são gratuitos. Acompanha controle Querty.

