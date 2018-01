'Televisão sobreviverá só até 2030'; diz CEO da Netflix - Link - Estadão

Maria Tereza Matos / ESPECIAL PARA O ESTADO

SÃO PAULO – A televisão está com os dias contados. A afirmação é do CEO da Netflix, Reed Hastings, que prevê que restariam a TV tradicional somente mais 16 anos.

Segundo o executivo, sites como Netflix, que oferece serviços de TV pela internet, substituirão o modelo tradicional. “É como o cavalo. Era um ótimo meio de transporte até inventarmos o carro”, comparou Hastings, de acordo com informações do jornal americano Hollywood Reporter.

Com mais de 50 milhões de usuários no mundo, o Netflix tem grande responsabilidade na forma como as pessoas consomem TV atualmente. A empresa está influenciado até como os filmes fazem sua estreia oficial. A sequência de “o Tigre e o Dragão” estreará no cinema e na Netflix no mesmo dia. Segundo Hastings, sua empresa está “quebrando” o monopólio exercido pelos cinemas sobre o lançamento de filmes.