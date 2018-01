Telobalização - Link - Estadão

Campeão de vendas no iTunes Brasil é o primeiro meme de 2012

SÃO PAULO – Ele já fazia sucesso nas baladas sertanejas. Mas foi com “Ai Se Eu Te Pego” que Michel Teló ganhou o mundo e se tornou o primeiro grande tema da internet de 2012.

Assim que a iTunes Store estreou por aqui em dezembro passado, ele foi o primeiro a chegar ao topo das faixas mais baixadas. Passado o Réveillon, a música apareceu no entre as músicas mais vendidas online em países como Itália, Espanha, Bélgica, Holanda, Portugal, Luxemburgo e Suíça, superando cantoras como Adele e Rihanna.

A trajetória começou em outubro. Cristiano Ronaldo comemorou um de seus gols no Real Madrid com a coreografia do hit. Cristiano é amigo do lateral brasileiro Marcelo, que o apresentou à música. No começo de dezembro, foi a vez do tenista Rafael Nadal fazer a dancinha em cima de um palco na comemoração à vitória na Copa Davis. Com isso, o clipe de “Ai Se Eu Te Pego” foi o vídeo mais visto na Espanha em 2011.

Daí a música não parou e já ganhou paródias, versões, montagens e todos os tipos que todo meme enfrenta. Até agora, segundo levantamento do YouPix, são mais de 3,4 mil vídeos no YouTube, 31 mil compartilhamentos da versão em inglês (“If I catch you”) no Facebook. Só na semana passada, o cantor teve 84 mil citações no Twitter.

Cristiano Ronaldo

Rafael Nadal

Nas pontas das patas

Em libras

No front

Resposta desafiadora

Resposta duvidosa

Em francês

Em alemão

Em inglês – If I catch you

Das galáxias

Ai se eu te quero

Ai se io ti prendo

Ai se eu te pego, Anna Julia

Coreografia em grupo

—-

Leia mais:

• Link no papel – 09/01/2012