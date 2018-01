Tem espaço para todo mundo? - Link - Estadão

Enquanto o primeiro andar da Bienal, onde os três mil participantes irão instalar seus computadores, ainda não dá sinais de “bombar”, o segundo andar, onde os “campuseros” – como são chamados – irão dormir, já está quase lotado de barracas. No térreo, há mais espaço para barracas ainda não completamente ocupado (mas é bem menor do que no segundo andar).

Ainda há uma grande fila lá fora de pessoas com seus computadores. Uma pergunta: onde é que esse povo todo vai dormir? A organização diz que não haverá problema. Mas também incentivou os participantes a dividirem as barracas, pois a “procura foi maior do que a esperada”. A ver.