Temas de 2014: 'Facebank ou Selfie'nanças?' - Link - Estadão

Gilson Schwartz*

Carlinhos Müller/Estadão Carlinhos Müller/Estadão

Quanto vale o teu “selfie”? Depois do blog, do game e da timeline, o capitalismo digital consagrou a digitalização da personalidade em ícones, o novo território privilegiado, avançado e dinâmico de criação, acumulação e distribuição de capitais.

A evidência de que Google e Facebook praticamente controlam o mercado global de publicidade digital tem uma dimensão financeira que aos poucos se torna mais evidente com o empacotamento dos conteúdos, vivências e serviços digitais personalizados, de modo a amarrar tudo com meios de pagamento também digitais.

A pujança da economia digital centrada nessas unidades de selfie-valorização tem como fundamento a natureza anticíclica de muitos mercados virtuais. A economia digital vai bem no ciclo de alta, mas se adapta muito bem às mudanças comportamentais que se generalizam quando a segurança econômica, social e institucional se desmancham no ar, pulverizadas pelo avanço da desintermediação online.

O fenômeno “moeda digital” é tecnológico, mas sua essência é uma revelação que surpreende até mesmo as mais tradicionais doutrinas da ciência econômica: todo valor é intangível, mesmo o preço depende do suporte e da confiança no suporte (seja ouro, seja bitcoin). Portanto, o valor das coisas é um resultado de mil artifícios e encantos, não apenas da escassez ou da relação entre oferta e demanda, e menos ainda tem origem na quantidade de horas de trabalho e custos implícitos na etiqueta pendurada em cada mercadoria.

O valor digital, a relação entre os ícones e a geração de riqueza, emprego e renda, depende menos da escassez em si ou do trabalho abstrato e mais diretamente dos critérios de busca no Google e da incidência do meu olhar sobre suas AdWords.

Para as instituições financeiras, assim como entidades de regulação como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou o Banco Central, o fenômeno tecnológico estrutural é a desintermediação produtiva e comercial que inevitavelmente afeta os elos da intermediação financeira, tanto na sua materialidade (papel, metal, cheque, cartão, ícone num terminal, etc.) quanto na sua territorialidade (local, nacional, internacional, offshore ou atrelado a um algoritmo).

Para os observadores atentos à dimensão intangível da revolução digital na teoria do valor e da moeda, é mais que desintermediação, é resignificação da própria sociabilidade e emergência de novas vozes, mercados e modelos de vida. Ou será que o Facebook será o novo Leviatã, mistura de Big Brother com Banco Central Mundial?

A inovação tecnológica no sistema bancário brasileiro evoluiu sobretudo para maximizar a arbitragem sobre os correntistas e poupadores em décadas de inflação alta. Ou seja, uma inovação destinada a aumentar a lucratividade por cliente.

Com o fim da inflação, a arbitragem de juros, câmbio e crédito (especialmente no crédito consignado) deu ainda por um bom tempo fôlego à inovação bancária brasileira.

A revolução digital situa os desafios tecnológicos e de relação com os clientes num patamar e numa perspectiva completamente diferente – já não se trata de aumentar a eficiência da arbitragem, mas de identificar e lidar com a desintermediação financeira, ou seja, a destruição do próprio negócio bancário tal como o conhecemos desde a aurora da Idade Moderna.

*É professor da ECA e FFLCH-USP