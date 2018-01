Temos de consertar o e-mail - Link - Estadão

Eu admito: temos um problema com o e-mail.

No momento, há 1.944 mensagens não respondidas na caixa de entrada da minha conta particular de e-mail, e 2.730 na caixa de entrada de minha conta pública. E isto depois de ter respirado fundo e apagado sumariamente todas as mensagens não respondidas dos anos de 2008 e 2009, depois de perceber que seria constrangedor demais respondê-las a esta altura.

É claro que o meu caso é especial. Meu endereço de e-mail é publicado em toda parte, e escrevo sobre um tema que está entre os mais confusos do mundo — tecnologia. Muitas pessoas me escrevem na esperança que eu as aconselhe em relação a “qual modelo comprar”, perguntando “como fazer para consertar” ou simplesmente respondendo a algo que leram.

Ainda assim, não sou o único a enfrentar problemas com o e-mail. Muitos dentre os meus amigos têm no momento centenas ou até milhares de mensagens aguardando resposta. Não resta dúvida que este sistema está quebrado.

Ontem, alguém levou ao ar na rede um site chamado Carta de Princípios do E-Mail. Ela consiste em 10 princípios que poderiam amenizar o problema.

A ideia não é nova; artigos semelhantes podem ser encontrados em toda a internet. (É possível encontrar na rede também aqueles que defendem caixas de entrada vazias: pessoas que acreditam na ideia de arquivar todas as mensagens de e-mail a cada dia, de modo que sempre saiamos do trabalho deixando a caixa de entrada vazia. Mas, para mim, isto parece apenas uma forma de autoengano. O usuário estaria apenas redistribuindo as mesmas mensagens sem resposta e organizando-as em diferentes pastas.)

O que este caso traz de novo é a identidade do responsável pela carta: estamos falando de Chris Anderson, que atua como mestre de cerimônias das conferências da TED. Tanto os palestrantes quanto o público destas conferências são exatamente o tipo de formadores de opinião conhecidos — com caixas de entrada prestes a estourar — que poderiam ajudá-lo a dar início a um movimento.

A Carta de Princípios traz um recado mais ou menos nos seguintes moldes: “A sobrecarga de e-mails é algo que estamos inadvertidamente impondo uns aos outros. É impossível resolver este problema se agirmos sozinhos. Acabaremos simplesmente ignorando, atrasando ou antecipando respostas às muitas mensagens que chegam, e correndo o risco de irritar alguém ou de perder algo importante. Trata-se de uma perspectiva estressante.”

Em vez disso, Anderson propõe 10 princípios que ele espera que sejam adotados pelo mundo. Estes vão do genérico (“Respeite o tempo do destinatário”) ao específico (“Se sua mensagem de e-mail pode ser resumida em meia dúzia de palavras, simplesmente coloque-a no campo do ‘Assunto’, seguida por ‘FDM’ (Fim Da Mensagem). Isto poupa ao destinatário o trabalho de abrir a mensagem”).

(Concordo enfaticamente com a sugestão feita por ele neste mesmo ponto: encerrar uma mensagem com “não é necessário responder” é um gesto de generosidade.)

Meus pontos favoritos são este: “Vamos parar de nos cobrar tanto uns aos outros. Levando-se em consideração a carga de e-mails que estamos enfrentando, não é problema se as respostas demorarem um pouco para chegar”; e este, sobre a questão da clareza: “Comece por um campo ‘Assunto’ que identifique claramente o tópico discutido… Evite uma formatação estranha fugindo das fontes extravagantes e das cores”.

Alguns deles não me parecem tão relevantes. Não me importo que as pessoas encerrem uma discussão com mensagens curtas como “Entendi!” ou “Ótimo. Obrigado”, algo que parece irritar Anderson. Para mim, isto apenas confirma que todos estão acompanhando o debate e que a conversa chegou ao fim. E confesso que me sinto um pouco satisfeito ao pressionar ‘Delete’.

Por outro lado, há certos pontos que eu gostaria de ver entre os tópicos da Carta de Princípios. Por exemplo:

11. Não use filtros de mensagens. Talvez você se ache esperto por contratar um destes serviços de combate ao spam que exigem dos remetentes que respondam a um teste numa página da web, provando que são de fato humanos. Mas é muita cara de pau me mandar uma pergunta por e-mail e então bloquear a minha resposta. Não tenho tempo para participar do seu pequeno teste de humanidade. E o pior: só descubro que você está bloqueando minha resposta DEPOIS de ter me dado ao trabalho de escrevê-la.

12. Use o campo ‘BCC’ para mandar suas mensagens coletivas. Ao mandar piadas ou aquelas insípidas anedotas “comoventes”, não ponha simplesmente os endereços de todos os seus contatos no campo ‘Para:’. Em vez disso, ponha os endereços no campo ‘BCC’ (‘blind carbon copy’, ou ‘cópia confidencial’). Todos receberão sua mensagem coletiva, mas ninguém vai enxergar os outros endereços de e-mail que receberam a mesma mensagem. Isto protege nossa privacidade e nos poupa de ter de atravessar dez centímetros de endereços de e-mail no começo da mensagem.

13. Limpe o excesso de caracteres das mensagens encaminhadas. Ainda sobre o mesmo assunto (piadas e anedotas insípidas): antes de passá-las adiante, apague todos aqueles caracteres (>>>>>>) que se acumularam ao longo dos sucessivos encaminhamentos. Eles tornam a mensagem impossível de ler. (Cole a mensagem no Word; use o ‘Localizar e Substituir’ para procurar cada “>” e substituí-lo por coisa nenhuma.)

14. Omita o blablablá jurídico. Sempre me impaciento diante das nove linhas de termos jurídicos exonerando o remetente de responsabilidade legal que certas empresas insistem em colar no fim de cada mensagem. Tenho uma novidade para estas empresas: o texto de exoneração de responsabilidade legal e os termos de confidencialidade nunca protegeram nenhuma empresa de nada que ela tenha tentado se proteger por meio deste recurso. Quando o texto da mensagem enviada tem apenas a metade do tamanho do blablablá jurídico no pé da mesma, isto faz com que o remetente pareça um idiota.

15. Separe suas respostas. Se estiver respondendo a uma mensagem que traga muitas afirmações ou perguntas diferentes, pense na possibilidade de clicar logo depois de cada frase que precise de resposta, apertar ‘Enter’ e digitar sua resposta ali mesmo. O resultado se assemelha mais a uma conversa, e torna mais claras as referências feitas na resposta. (Mas, se estiver respondendo a uma única pergunta, deixe a resposta na parte de cima para que não tenhamos que procurá-la no meio da mensagem.)

Tenho certeza que os leitores devem ter sugestões a fazer; adoraria conhecê-las por meio da seção dos ‘Comentários’.

Enquanto isso: sim, o e-mail está fora de controle. Sim, precisamos de parâmetros. Sim, eu assinei a Carta de Princípios de Chris Anderson, e acho que todos nós deveríamos ajudar a passar o recado adiante.

* Publicado originalmente em 30/06/2011.

