Tenha uma foto bizarra no Orkut e concorra a prêmios - Link - Estadão

Para participar, é necessário instalar o aplicativo “Maravilhas do Orkut” no seu perfil. O usuário pode inscrever, até o dia 25 de setembro, um limite de 25 fotos, que serão votadas por outros usuários do Orkut. No final, as cinco fotos com mais votos de cada categoria passarão pelo crivo de um juri formado pelos organizadores do concurso.

O Link testou o aplicativo. Ele possui ferramentas para divulgar aos amigos a participação no concurso, o que pode lhe ajudar a conseguir votos. Para poder inscrever as imagens, é preciso desproteger a foto no seu álbum, marcando-a como visível para todos. Mas houve um problema: no regulamento, foi avisado que qualquer um poderia votar, mas a tecla para votação ainda não está disponivel.

As principais informações e o link direto para adicionar o aplicativo no perfil estão em www.maravilhasdoorkut.com.br. Também há o vídeo divertido (abaixo) que explica o conceito da promoção.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/XSqPTz9BXBM" width="480" height="295" wmode="transparent" /]