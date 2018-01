Terceiro iPad é bem recebido - Link - Estadão

Blogs de tecnologia avaliam positivamente a terceira geração do tablet da Apple, mas seu nome causa estranhamento

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – A terceira geração do iPad foi bem recebida pelos sites especializados em tecnologia. Em geral, todos ressaltam como diferenciais a tela de retina (a mesma usada no iPhone 4 e no iPhone 4S) e o chip A5X, que permitirão uma melhor experiência ao usuário que gosta de assistir a filmes ou ler livros em um tablet.

O TechCrunch, que testou o aparelho, exibiu fotos do iPad 2 e do novo iPad para mostrar como a tela é diferente. “Ler textos e visualizar imagens nunca foi bom o bastante (no iPad). Agora é. A nitidez é tão boa quanto a que você esperava”, diz o blog.

Philip Schiller, vice-presidente de marketing mundial da Apple, durante o lançamento do novo iPad. FOTO: REUTERS

O Gizmodo qualifica a tela como maravilhosa e diz que sua ultra-nitidez é o suficiente para diferenciá-lo de qualquer outro aparelho. “É quase como olhar para uma brilhante página de revista”. Usar a última versão do aplicativo Sketchbook no novo iPad, anunciada também no evento, dá ao usuário a impressão de pintar numa página de verdade, diz o blog.

Outro blog, o Engadget, também elogiou a tela. “Sem surpresa, a Apple conseguiu produzir algo que é realmente lindo de se olhar e, apesar de não termos como avaliar todo o potencial de ter tantos pixels numa tela de 9,7 polegadas, achamos que um grupo de desenvolvedores de games já está trabalhando duro para resolver isso.”

O iPad sem número. À parte dos avanços tecnológicos, incluindo uma câmera mais potente e novos aplicativos, o que chamou bastante atenção foi o nome dado pela Apple ao aparelho. Durante a apresentação do tablet, quem acompanhava o evento, no local ou na internet, ficou intrigado. Tim Cook, o presidente da Apple, chamava o aparelho apenas de “o novo iPad”.

Como a expectativa era de que ele fosse chamado de iPad 3 ou iPad HD, usuários de redes sociais se perguntavam se fazia sentido dar ao tablet o mesmo nome da primeira versão. “O nome do novo iPad é ‘o novo iPad’. É Sério? Eles poderiam ter pensado em um nome melhor”, diz um dos tweets selecionados pelo Mashable no Twitter.

O estranhamento em relação ao nome se deu, sobretudo, pelo fato de o “novo” se tornar, obviamente, velho quando o próximo for lançado. Mais tarde, veio o esclarecimento: a Apple estava chamando o aparelho assim apenas no evento. iPad, e apenas iPad, foi o nome escolhido para o novo aparelho.

O Mashable diz que a tela de retina, que tem mais pixels que qualquer smartphone e um milhão de pixels a mais que uma TV de alta definição (High-Definition), era boa oportunidade para chamar o iPad de iPad HD. “Mas a escolha também faz bastante sentido. A Apple renova seus computadores – MacBook Pro, MacBook Air, iMac e os modelos de Mac mini — todos os anos sem adicionar nenhum número ao fim. O iPod Touch não ganha novos sufixos elegantes também. Em vez disso, ele são apenas chamados de modelo 2G, 3G, 4G ou 5G quando um esclarecimento se faz necessário”.

