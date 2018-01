Termina migração do Hotmail para o Outlook - Link - Estadão

Serviço de e-mail criado em 1996 dá lugar ao novo serviço da Microsoft; 400 milhões de contas foram migradas

SÃO PAULO – O Hotmail chegou ao fim. A Microsoft anunciou na quinta-feira, 2, que todas as 400 milhões de contas ativas do seu antigo serviço de e-mail foram migradas para o Outlook.com. Segundo a empresa, mais de 150 milhões de gigabytes de dados foram transferidos para o novo sistema de e-mail, incluindo as mensagens gravadas nas caixas de entrada, compromissos marcados no calendário, pastas, contatos e arquivos anexados.

“Tentamos atingir o equilíbrio correto entre fazer grandes melhorias no serviço e manter aquilo que os nossos consumidores gostam. Acreditamos que quando as pessoas começarem a usar a nova experiências, elas vão gostar mais dela do que do Hotmail”, escreveu o gerente do Outlook.com, Dick Craddock, em um post no blog da Microsoft.

O Outlook.com começou a funcionar em fase de testes no fim de julho do ano passado, quando a Microsoft anunciou seu plano para aposentar o Hotmail e adotar o mesmo nome do seu software de e-mails, o Outlook, que acompanha o pacote Office.

O serviço tem uma interface mais simples e leve que se assemelha ao novo design adotado no Windows 8 e no sistema da empresa para celulares, o Windows Phone.

Até fevereiro, quando o Outlook.com chegou à versão final, 60 milhões de usuários tinham trocado o Hotmail pelo novo endereço @outlook.com. Desde então, a empresa expandiu sua campanha para divulgar o novo e-mail aos usuários e migrar o restante das pessoas para o serviço.