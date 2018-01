Terroristas usam redes sociais para planejar ataques; diz ONU - Link - Estadão

Relatório da organização revela que extremistas usam Facebook, Youtube, Twitter e outras ferramentas para organizar ações

SÃO PAULO – Segundo o relatório “The Use of the Internet for Terrorist Purposes” (o uso da internet com propósitos terroristas), publicado nessa segunda-feira, 22, pelo UNODC, o Departamento de Drogas e Crime da Organização das Nações Unidas (ONU), os terroristas têm usado cada vez mais redes sociais, ferramentas de pagamento online e fóruns para espalhar propaganda e orquestrar ataques pelo mundo.

FOTO: Patrick Andrade/Reuters

—-

Os terroristas usam Facebook, Youtube, Paypal, Skype, criptografia, fóruns e outras estratégias para distribuir conteúdo ideológico, arrecadar fundos, coordenar ataques, ministrar treinamentos e até mesmo ensinar a confecção de bombas.

O texto foi fruto de uma convenção sobre contraterrorismo organizada pela entidade em 2012, e que se dedicou a analisar as estratégias dos terroristas em diversos países. Além de leis mais duras, o relatório recomenda ainda a tática da “contranarrativa” – uma intervenção direta nos locais onde extremistas se reúnem na internet, mostrando alternativas ao terrorismo e disseminando “contrainformação”.

Uma das principais preocupações da ONU é com a falta de um parâmetro comum para combater as atividades ilegais na rede. “Nenhuma convenção universal foi adotada relacionada especificamente para lidar com a prevenção e repressão do uso terrorista da internet”, afirma o relatório. Em consequência, cada país adota uma estratégia para investigar e julgar os crimes.

E ainda falta acordo sobre o significado da palavra “terrorismo”. “A ausência de uma definição universalmente consentida de terrorismo é um obstáculo constante para qualquer abordagem internacionalmente consentida a uma regulação de atividade e conteúdo terrorista na internet”.