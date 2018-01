Tesla quer levantar US$ 1,15 bilhão em nova oferta de ações - Link - Estadão

Reuters Motorista usava carro semi-automático da Tesla, mas não obedecia aos avisos para colocar as mãos no volante.

Leia mais Com lançamento em Dubai, Tesla mira mercado no Oriente Médio

A Tesla disse nesta quarta-feira, 15, que espera levantar US$ 1,15 bilhão em uma nova oferta de ações. Os recursos, segundo a empresa, serão utilizados para direcionar a produção do Model 3, modelo mais "popular" de carro elétrico da companhia até aqui.

É um movimento que tem sido antecipado pela empresa desde o final de 2016, quando o presidente executivo Elon Musk disse que a companhia estaria chegando "perto de um limite" quanto à sua necessidade de caixa. O capital que a empresa pretende levantar, no entanto, foi abaixo do esperado por analistas de Wall Street, que esperavam vendas de ações de até US$ 2,5 bilhões.

Não é a primeira vez que a empresa faz isso: em 2014, por exemplo, a companhia teve resultados negativos e vendeu mais ações no mercado.

O aviso da empresa de que deve gastar entre US$ 2 bilhões e US$ 2,5 bilhões alarmou os investidores – os gastos serão para cobrir a pré-produção do Model 3, que começará a ser fabricado em julho.

"Vamos reforçar nosso balanço e reduzir riscos com o ganho de escala do nosso negócio", declarou a Tesla. O próprio Elon Musk será um dos compradores das ações, contribuindo com US$ 25 milhões.