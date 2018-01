Tesla supera GM e se torna montadora americana mais valiosa - Link - Estadão

Reuters Empresa de Elon Musk agora começa a investir em caminhões elétricos autônomos.

A Tesla se tornou nesta segunda-feira, 10, a maior fabricante americana de automóveis por seu valor financeiro, superando a a General Motors (GM), em uma demonstração da confiança do mercado em seu potencial.

Nas primeiras transações em Wall Street, a ação da Tesla, fabricante americana de automóveis elétricos de luxo, subiu e o valor financeiro da companhia era de US$ 51,56 bilhões contra US$ 50,26 bilhões da GM, o maior fabricante americano em termos de vendas.

A Tesla manteve assim nesta segunda-feira um crescimento financeiro iniciado na semana passada, quando conseguiu superar a Ford.

A diferença de valor financeiro entre a Tesla e a GM não reflete, porém, a relação de forças entre as duas companhias. No ano passado, a Tesla produziu 84 mil automóveis e teve um volume de negócios de US$ 7 bilhões. Já a GM fabricou 10 milhões de carros e teve receita superior a US$ 166 bilhões.

A GM tem 17,3% do mercado norte-americano, enquanto a Tesla tem só 0,2%, segundo a consultoria Autodata.

A Tesla começou a crescer de valor na semana passada em Wall Street graças a uma quantidade recorde de 25 mil veículos entregues no primeiro trimestre de 2017, o que levou analistas a fazer projeções otimistas.

A ascensão da Tesla sugere que os mercados financeiros apostam que os motores elétricos substituirão, no longo prazo, os de combustão e que os veículos autônomos e os serviços de mobilidade são o futuro dos meios de transporte, dizem especialistas.