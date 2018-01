Tesla vai apresentar caminhão elétrico e autônomo nesta sexta - Link - Estadão

REUTERS/James Glover II O fundador e CEO da Tesla, Elon Musk, disse esta semana que o modelo de caminhão "explodiria sua mente para fora do seu crânio"

A empresa automotiva Tesla deve revelar, na madrugada desta sexta-feira, 16, um protótipo de um caminhão de carga pesada capaz de dirigir sozinho, movido a energia elétrica. Segundo analistas, o veículo deve ser capaz de rodar entre 320 quilômetros e 480 quilômetros com uma carga elétrica, e pode mudar o mercado de transportes de carga nos EUA. .

Para Elon Musk, presidente executivo da Tesla, os caminhões elétricos são parte do esforço da empresa para afastar a economia dos combustíveis fósseis. Após adiar a estreia do caminhão por duas vezes, Musk disse que o modelo “explodiria a mente das pessoas para fora do crânio”. Hoje, a empresa tem três carros elétricos à venda no mercado, incluindo o sedã “popular” Model 3, vendido nos EUA por US$ 35 mil.

Alguns analistas, porém, temem que o Tesla Semi, nome que deve ganhar o caminhão, seja uma distração para a empresa, conhecida por “torrar” dinheiro. A Tesla nunca divulgou seu lucro anual e está vivendo um “inferno fabril”, causado pelo início do processo de produção do Model 3. O mercado de caminhões elétricos ainda é recente e focado em veículos médios, e não em grande porte, como o modelo que a Tesla está desenvolvendo.

Segundo analistas, isso acontece por conta de limitações na capacidade de energia e no peso e custo das baterias necessárias para viabilizar um caminhão desse porte de forma competitiva – hoje, um caminhão que roda a diesel pode viajar até 1,6 mil quilômetros com um único tanque de combustível.

A Tesla não está sozinha: fabricantes tradicionais de veículos, como a GM, e empresas do Vale do Silício, como o Uber, creem que o mercado de caminhões autônomos pode mudar drasticamente a vida nas estradas, reduzindo tráfego e aumentando a velocidade em rodovias, além de gerar transporte mais seguro. / REUTERS