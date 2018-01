Testamos o Gear VR; o óculos de realidade virtual da Samsung - Link - Estadão

Gear VR é encarado como possibilidade de popularização da realidade virtual. FOTO: Reuters Gear VR é encarado como possibilidade de popularização da realidade virtual. FOTO: Reuters

Stefanie Gaspar

Especial para o Estado

Na entrada do gigantesco estande da Samsung, adultos se tornaram crianças girando nas cadeiras, gritando, sorrindo e interagindo com uma realidade que não estava lá. A cena, inusitada, mostra o poder de imersão do lançamento mais aguardado da marca, o Gear VR, óculos de realidade virtual que projeta conteúdo diretamente no campo de visão do usuário e cria mundos alternativos de alta definição.

Testamos o Gear VR na IFA 2014, feira de tecnologia berlinense que reuniu profissionais e entusiastas do ramo em busca de novos produtos. Nenhum lançamento da feira conseguiu atrair tanto hype quanto o óculos da Samsung, que trouxe filas intermináveis para as pequenas cabines com profissionais treinados preparados para demonstrações ao longo do dia.

O Gear VR funciona com um Galaxy Note 4 acoplado como tela e fonte de processamento, reproduzindo conteúdos de parceiros como Vevo, Dreamworks, Cirque du Soleil e Marvel. A ideia é simples: colocar o óculos no rosto, sentar e entrar em diversos mundos de realidade virtual sem sair do lugar.

Na primeira cabine que testamos, o óculos mostrava o músico Patrick Watson tocando uma cançãoo ao piano, e era possível não só ver a cena perfeitamente como girar na cadeira para observar o resto da sala, com detalhes impressionantes como móveis, decoração e até mesmo um cachorro abanando o rabo. O efeito gráfico, assim como nas cabines com shows do catálogo da Vevo, traz novas possibilidades para usuários que procuram nao só pela imagem perfeita como por uma experiencia sensorial que realmente reproduza a sensacao de estar em um lugar desconhecido sem sair do sofá.

Operar o Gear VR pode parecer estranho, mas o aparelho acompanha uma tendência móvel que usuários de dispositivos como o videogame Wii conhecem bem: uma vez dentro do aplicativo escolhido, é só usar o próprio óculos como controle remoto e apontar a cabeça para a função desejada.

O óculos possui sensores como giroscópio, magnetômetro e acelerômetro, e de fato cumpre o que promete com uma resposta imediata a estímulos do usuário, além de uma imagem projetada que aparece na hora sem perda de qualidade. Aparelhos similares, como o Oculus Rift, não conseguiam dar conta da rapidez do uso e a imagem vinha segundos depois que o usuário movia a cabeça, e nunca com a qualidade perfeita prometida pelo aparelho. O Gear VR resolveu esse problema, e mesmo quando o usuário gira a cabeca subitamente e com forca a imagem acompanha o movimento e a imersão é total.

Entre os problemas que observamos, o mais grave é o peso: após apenas cinco minutos de uso, a cabeca já doía e a sensação era de desconforto. Para um uso breve o peso não prejudica a experiência, mas se a ideia é assistir a um filme, show ou mesmo jogar videogame, é difícil imaginar que um dispositivo tão pesado não seja um impedimento.

Pessoas com alto grau de miopia, astigmatismo e hipermetropia também enfrentam problemas com o uso do aparelho: como é quase impossível colocar um outro óculos embaixo do Gear VR — algo comum na hora de ver um filme em 3D no cinema, por exemplo —, quem não usa lente é obrigado a ajustar o foco por meio de um botão circular na parte superior do óculos, o que ajuda muito mas não resolve o problema de visão para alguém que lida com 10 graus de miopia, por exemplo.

A experiencia com filmes 3D também não está perfeita – assim como é difícil acreditar 100% em diversos filmes 3D que assistimos no cinema, o Gear VR tenta reproduzir uma ideia impecável de profundidade, mas em certos momentos a impressao ainda é de que existe algo entre o usuário e o visor. O Gear VR será lançado este ano no mercado internacional, mas ainda não tem data para chegar ao Brasil, nem preço definido.