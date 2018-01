Testamos o iPad Mini - Link - Estadão

O teclado é menor, o que torna a tarefa de digitar mais difícil do que no iPad normal, mas portabilidade faz compensar

SAN JOSE – Diretamente do evento da Apple, testamos o novo modelo do iPad com tela de 7,9 polegadas, o chamado iPad Mini, lançado durante o evento da tarde desta terça-feira, 23. Confira:

—

Leia mais:

• Apple anuncia iPad Mini por US$ 329

• Apple começa a vender livros digitais no Brasil