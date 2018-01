Testamos o iPad Mini, veja o vídeo - Link - Estadão

Novo modelo do tablet da Apple é mais portátil, tem resolução afiada e supera os smartphones na visualização de fotos e vídeos

SÃO PAULO – Testamos o iPad Mini, lançado pela Apple em outubro deste ano. A tela, com 7,9 polegadas, é quase 20% menor que a do iPad tradicional (veja aqui uma tabela de especificações comparando os dois modelos).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

O Mini vem com o chip A5, câmera frontal HD de 1.2MP, e uma traseira de 5 MP. Outra novidade para ambos tablets é que agora os aparelhos são compatíveis com rede a 4G LTE. Confira o vídeo:

—-

Leia mais:

• Apple anuncia iPad Mini por US$ 329

• Apple começa a vender livros digitais no Brasil