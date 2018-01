Teste: Nikon D7000 - Link - Estadão

Post publicado no:

Depois da onda de câmeras DSLR básicas dos últimos dois anos, muita gente está procurando alguma coisa com um pouco mais de capacidade — e a próxima Nikon D7000 parece uma opção bastante sólida. Ao preço de US$ 1.200 (só o corpo) a D7000 custa mais do que a D90 (US$900) e menos do que as D300S (US$ 1.700); (as D90 e as D300S vão continuar à venda). Quanto às características, a D7000 está muito mais próxima das caríssimas D3000S, mas custam US$ 500 menos.

A câmera D7000 combina um novo sensor CMOS APS-C de 16.1 megapixels com o processador Expeed 2, o que permite a conversão do analógico para digital de 14 bits, para um melhor desempenho e um alcance dinâmico com menos ruído. A Nikon diz que melhorou seu sistema de medição de cores e acrescentou um novo sistema AF de 39 pontos de foco, com nove sensores tipo cruzado no centro para se obter um foco mais preciso e mais rápido.

A D7000 é comparativamente mais rápida, oferecendo uma taxa de disparo de seis frames por segundo (fps) para 100 tomadas. O que é mais rápido do que a D90, mas não como as D300S.

Aqui está uma nova característica útil para aqueles exigentes com as configurações da exposição: você pode customizar as configurações e acessá-las no modo dial (u1 e U2), no topo da câmera. O que é muito conveniente, porque você não precisa ficar procurando menus de programas para achar suas configurações de preferência. A D7000 permite que você grave vídeos em HD z 1080p ( 24 fps) ou 720p(24 ou 30 fps). E você também pode usar o autofoco todo o tempo e, se preferir, usar o controle manual, enquanto grava o vídeo.

A câmera tem dois cartões de memória SDXC que oferecem muita versatilidade. Por exemplo, você pode usar dois cartões num formato de retransmissão (quando um cartão está cheio, a câmera enche o próximo) ou registrar imagens RAW (cruas) num cartão e JPEGs no outro, ou armazenar vídeos num cartão e fotos no outro. Nas mãos, a câmera é sólida, graças ao chassis durável, com suas partes dianteira e traseira em liga de magnésio. Para aqueles que são novatos em câmeras DSLR, a Nikon também vai comercializar uma versão kit da D7000 com lentes VR F/3.5-5.6 de 18mm a 105mm por US$ 1.500.

A nova câmera da Nikon estará à venda em meados de outubro.

/RIK FAIRLE (THE NEW YORK TIMES)