Testemunha em processo da Microsoft - Link - Estadão

SALT LAKE CITY – Bill Gates foi a primeira testemunha a falar nesta segunda-feira, 21, em um processo antitruste de US$ 1 bilhão em que a Microsoft é acusada de prejudicar um competidor para lançar o Windows 95.

Gates começou seu testemunho com a história da empresa. Ele contou que tinha apenas 19 anos quando ajudou a fundar o gigante dos softwares. “Pensávamos que todo mundo teria um computador pessoal em todas as mesas de trabalho e em todas as casas”, disse. “Nós queríamos estar lá e ser os primeiros”.

Segundo ele, o lançamento do sistema operacional Windows 95 foi um dos maiores desafios da história da empresa e contou com diversas mudanças técnicas feitas em cima da data do lançamento, inclusive a alteração que fez com que o programa deixasse de dar suporte ao processador de textos de uma fabricante rival.

A empresa Novell Inc, com sede em Utah, abriu um processo contra a Microsoft em 2004, alegando que a empresa violou leis americanas antitruste através de seus acordos com outros fabricantes de computadores quando ela lançou o Windows 95. O processo que está em curso na corte federal de Salt Lake City há aproximadamente um mês.

A empresa argumenta que Gates, cofundador da Microsoft, deu ordens para que os engenheiros da empresa rejeitassem o editor de textos WordPerfect como uma aplicação do Windows 95 porque temeu que ele fosse muito bom. A parcela de mercado do WordPerfect, então, foi de 50% para menos de 10%, enquanto os programas para escritório da própria Microsoft ganharam espaço. A Novell também afirma que posteriormente foi abrigada a vender a WordPerfect por uma perde de US$ 1,2 bilhões.

Gates afirmou que a Novell simplesmente não conseguiu entregar uma versão de seu editor de textos compatível com o Windows 95 a tempo de seu lançamento e que o Microsoft Word tinha se mostrado efetivamente melhor. Segundo ele, em 1994, o Word era o programa de edição de textos mais utilizado do mundo, acima do WordPerfect, o que ele classificou como uma “importante vitória”.

O advogado da Novell Jeff Johnson admitiu que a Microsoft não estava sob nenhuma obrigação legal de fornecer suporte avançado ao sistema operacional Windows 95, então, a Novell poderia preparar uma versão compatível do WordPerfect. A Microsoft, no entanto, induziu a Novell a trabalhar em uma versão somente para retirar o apoio meses antes do Windows 95 chegar aos mercados, disse.

O advogado da Microsoft David Tulchin afirmou que Gates optou contra a instalação do WordPerfect porque o programa ameaçou travar o Windows e não havia tempo hábil a tempo do lançamento. Ele argumentou que a Novell perdeu a oportunidade por sua própria culpa e que a Microsoft não tinha obrigação de dar a vantagem um competidor.

Johnson mantém que a Novell foi enganada para que a Microsoft pudesse monopolizar o mercado. “Nós fomos apunhalados pelas costas”, disse.

A Microsoft chama as acusações de infundadas. E o juiz Frederick Motz expressou abertamente na sexta-feira suas dúvidas quanto à validade das alegações da Novell. “Eu não vejo por que razão eu tenho que dar um produto para o meu concorrente para que assim ele possa me superar”, disse.

