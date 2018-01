Tetris seguindo as leis da física - Link - Estadão

Blocos pesam, tombam inclinados e formam uma bagunça nessa versão revista do clássico

SÃO PAULO – O Not Tetris 2, criado pela StabYourself, propõe uma releitura do clássico dos games de acordo com as leis da física. As peças giram, pesam pro lado, chacoalham e, o resultado, é um tetris meio fora do grid, um pouco bagunçado.

As peças podem cair inclinadas, mas ainda assim ele reconhece quando uma linha foi preenchida. E aí a linha some, embora às vezes sobre um pedacinho de uma peça, um canto da outra.

Há versão para download em Windows, Linux e OSX (Apple), grátis.