The Daily: prejuízo de US$ 10 milhões - Link - Estadão

No último trimestre, o conglomerado News Corp perdeu mais de U$ 10 milhões com o The Daily, o jornal exclusivo para iPad anunciado por Rupert Murdoch em fevereiro. O prejuízo era esperado, e não necessariamente indica o fracasso da publicação. Mais de 800 mil pessoas baixaram o aplicativo que dá acesso ao jornal, mas apenas no final de março ele começou a ser cobrado (US$40 pela assinatura anual e US$1 para ter acesso ao diário por uma semana).

De acordo com o executivo da News Corp Chase Carey, os gastos semanais do Daily são de cerca de US$ 500 mil, a maior parte cobrindo os salários de jornalistas, diagramadores e programadores. Até junho de 2011, a News Corp espera investir mais de US$ 30 milhões na publicação. “Estamos nos primeiros dias de um novo produto. É um trabalho em andamento, estamos testando a tecnologia e refinando o conteúdo, e o mercado de tablets ainda está na infância”, afirmou Carey.

O lucro da divisão de publicação da News Corp, responsável por jornais impressos como o The Times e o Wall Street Journal, caiu mais de US$ 82 milhões no mesmo período de tempo.