'The Nostalgia Machine' relembra sucessos desde 1960 - Link - Estadão

SÃO PAULO – Quais foram as músicas que marcaram o ano de 1983? Você se lembra que Macarena (Los del Río), MMMBop (Hanson) e Barbie Girl (Aqua) explodiram nas rádios no mesmo ano? Que som bombava em 1961? De forma bem simples, os amigos e estudantes de programação e design Eliot Slevin e Jacob Doran dão todas essas informações de bandeja com o The Nostalgia Machine.

“Conversando com Jacob, mandei um link de uma música pop antiga e falei sobre nostalgia”, contou Slevin ao Link por e-mail. “Ele propõs de fazermos uma playlist com músicas antigas que gostávamos. Eu disse para criarmos um site. Imediatamente tive a ideia de como seria o visual e botei a mão na massa.”

A página se baseia nas listas anuais dos 100 singles mais populares da Billboard. Basta escolher o ano (de 1960 a 2013) e uma lista com 100 músicas é gerada. Para relembrar a música e deixar a nostalgia fluir, basta clicar na imagem e o vídeo com a música é executado na página (se não funcionar, todo o trabalho é abrir uma aba nova e procurar a música no Youtube).

Entre pérolas e tosqueiras, vale o passeio.

Direto de 1966, ‘California Dreamin’, de The Mammas & the Papas

Desde 1973, Marvin Gaye e sua ‘Let’s Get it On’

Abrindo a década de 1980, ‘Funky Town’, do Lipps Inc

Sempre presente nas listas da Billboard, Michael Jackson e ‘Bad’, de 1987

Ah, os anos 90. Beck e ‘Loser’ (1994)

Poucos adolescentes da geração de 90 escaparam de Blink 182 e ‘All the Small Things’ (2000)

Na ativa desde 1993, Daft Punk voltou a estourar em 2013 com ‘Get Lucky’