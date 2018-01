Thom Yorke divulga álbum solo pelo BitTorrent - Link - Estadão

Cantor vende álbum em forma digital por US$ 6. FOTO: AP Cantor vende álbum em forma digital por US$ 6. FOTO: AP

NOVA YORK – Thom Yorke está dando uma volta no método tradicional e agora disponibilizou um novo álbum solo por meio de um serviço da BitTorrent. O cantor do Radiohead e o seu produtor, Nigel Godrich, divulgaram uma carta nesta sexta-feira, 26, anunciando Tomorrow’s Modern Boxes. O download custa US$ 6 e inclui oito músicas e um vídeo (a primeira faixa pode ser baixada gratuitamente). O álbum também está à venda em vinil, por £ 30.

Pelo Twitter, Yorke disse: “Estou tentando algo novo, não sei como vai funcionar, mas aqui está”, antes de compartilhar o link que leva à página do BitTorrent Bundle, que se propõe criar formas de interação entre artistas e público, como a compra de álbum. Artistas como Moby ou os grupos De La Soul e Public Enemy também usam a plataforma.

I am trying something new, don’t know how it will go. but here it is:) https://t.co/1noGMiZ5sC — Thom Yorke (@thomyorke) 26 setembro 2014

Yorke e Godrich esperam criar um novo modelo para artistas terem mais controle sobre sua própria música ou outros conteúdos digitais: “Se funcionar, qualquer um pode fazer exatamente do mesmo jeito”.

Métodos não usuais de distribuição não são novidade para Yorke. O Radiohead lançou In Rainbows, em 2007, como um download pague-quanto-quiser e The King of Limbs, de 2010, primeiro saiu para download,, antes das cópias físicas chegarem às lojas.

A banda de Yorke ainda tem o aplicativo PolyFauna no qual propõe experiências com músicas novas do grupo.

