Ticker do Facebook terá publicidade - Link - Estadão

SÃO PAULO – Novo design, novos lugares para anúncios publicitários. O Facebook confirmou ao site Mashable que vai introduzir histórias patrocinadas ou anúncios publicitários no Ticker, a nova barra lateral de atualizações em tempo real à direita que está, aos poucos, sendo introduzida em todos os perfis da rede social.

“Histórias patrocinadas agora aparecem no Ticker da home page. Elas são uma extensão do Feed de Notícias, então, achamos que é natural que elas apareçam no Ticker”, disse um porta-voz da rede social ao site.

O Ticker faz parte de uma das mais recentes atualizações no feed de notícias do Facebook, anunciada no final de setembro, e divide opiniões. Sua função, segundo o Facebook, é tanto criar um canal de acompanhamento em tempo real das atualizações feitas na rede social quanto concentrar atividades que não merecem espaço no feed de notícias, que concentra apenas as histórias consideradas mais importantes pelo algoritmo do site.

