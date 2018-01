TIM alcança Claro na segunda posição - Link - Estadão

Operadora aumenta sua participação no mercado brasileiro e se iguala à Claro; Vivo é a líder

SÃO PAULO – A TIM alcançou a Claro na segunda posição de telefonia móvel no Brasil, dando continuidade à trajetória de crescimento neste ano, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgados nessa terça-feira, 26.

—-

Ambas, agora, contam igualmente com 25,55% de market share, em uma disputa na qual a Claro, do grupo mexicano América Móvil, vem perdendo terreno há meses.

Apesar de a TIM ter dito que não mira exclusivamente subir no ranking, e sim ganhar rentabilidade, o mercado deve enxergar com bons olhos sua chegada à segunda posição do mercado brasileiro, que fechou junho com um total de 217,3 milhões de acessos móveis.

“É sempre bom subir colocações, e o crescimento da TIM tem sido um destaque para a valorização da ação da companhia nos últimos meses, além do anúncio de entrada no Novo Mercado (da Bovespa)”, disse a analista Luciana Leocadio, da corretora Ativa.

A ação preferencial da TIM já acumula valorização de mais de 40% desde janeiro, contra alta de quase 20% do índice ITEL, que reúne ações de empresas de telefonia na Bovespa. Junta-se a isso uma expectativa de resultado positivo da companhia no segundo trimestre, que será divulgado em 2 de agosto.

Em maio, a TIM registrou participação de mercado de 25,34%, enquanto a Claro havia fechado o mês com 25,46%.

Em números absolutos a Claro ainda possui uma ligeira vantagem sobre a TIM. A subsidiária brasileira da Telecom Italia fechou junho com 55,525 milhões de acessos móveis, segundo a Anatel, quase 10 mil linhas a menos do que a concorrente, um número considerado baixo e que, se mantida a tendência de crescimento da TIM, deve ser superado em julho.

A Vivo, que divulgará seus resultados conjuntos com a Telesp na quarta-feira, continuou isolada na liderança, com 29,47% do mercado em junho, leve queda ante 29,48% no mês anterior, e conta com mais de 64 milhões de acessos móveis.

Enquanto isso, a Oi continuou perdendo terreno e encerrou o mês passado com 19,1% de participação de mercado, frente a 19,38% no mês anterior.

/ Sérgio Spagnuolo (REUTERS)