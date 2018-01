TIM começa operação do 4G em São Paulo - Link - Estadão

Rede de banda larga móvel rápida da operadora está disponível em 79 bairros da capital

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – A operadora de telefonia TIM acaba de implantar a rede de quarta geração (4G) na cidade de São Paulo. Segundo a empresa, o serviços já está disponível para clientes de 79 bairros da capital paulista. Pelas regras do leilão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as teles têm a obrigação de oferecer a tecnologia de 4G em São Paulo até final deste ano.

A TIM informou que os usuários de planos pós-pagos precisarão adquirir um aparelho compatível com a rede LTE (termo em inglês sinônimo para rede de quarta geração) brasileira e um chip 4G para o funcionamento da nova tecnologia.

“Os planos da TIM para acesso à internet seguem sendo os mesmos oferecidos para navegação na rede 3G, sem alteração de preço ou da franquia de uso”, afirmou a empresa em comunicado.

Entre as áreas com cobertura 4G na capital paulista estão Liberdade, Itaquera, Mooca, Santana, Butantã, Perdizes, Morumbi, Santo Amaro, Moema, Itaim Bibi e Pinheiros.

/ AGÊNCIA ESTADO

