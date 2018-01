Tim Cook aparece de surpresa em loja da Apple para promover novos iPhones - Link - Estadão

Fila na porta da Apple Store de Nova York. FOTO: HirokoMasuilke/NYT Fila na porta da Apple Store de Nova York. FOTO: HirokoMasuilke/NYT

SÃO PAULO – Todo ano a Apple lança novos smartphones e a cena se repete: milhares de pessoas fazem fila na porta das lojas da marca para serem as primeiras a comprar os novos modelos (veja galeria de fotos com as filas pelo mundo).

O iPhone 6 e iPhone 6 Plus chegaram hoje às lojas dos EUA, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Porto Rico, Cingapura e Reino Unido. E os fãs da marca que estavam na loja de Palo Alto, na Califórnia, tiveram uma surpresa.

O diretor executivo da Apple, Tim Cook, deu o ar da graça na loja. Ele conversou com os fãs que estavam na fila e tirou selfies com eles.

O diretor executivo da Apple tirou fotos com fãs e os recebeu na loja de Palo Alto, na Califórnia. FOTO: AFP O diretor executivo da Apple tirou fotos com fãs e os recebeu na loja de Palo Alto, na Califórnia. FOTO: AFP

Depois foi para a entrada da loja e foi responsável por abrí-la para recepcionar o primeiro comprador.

Cook se uniu ao grupo de vendedores na entrada da loja da Apple em Palo Alto para receber os primeiros compradores. FOTO: AFP Cook se uniu ao grupo de vendedores na entrada da loja da Apple em Palo Alto para receber os primeiros compradores. FOTO: AFP

Uma olhada rápida no Twitter mostra diversas pessoas que conseguiram falar com Cook.

FOTO: Reprodução/Twitter FOTO: Reprodução/Twitter

Sal Castaneda, um dos presentes no local, contou no Twitter que um homem sacou um smartphone da Samsung para tirar uma foto com Cook na loja da Apple. O executivo teria olhado para ele e dito: “nós precisamos arrumar um novo telefone para você”.

FOTO: Reprodução/Twitter FOTO: Reprodução/Twitter

Já os australianos tiveram menos sorte. Um dos primeiros a comprar o aparelho no País virou meme na internet por ser o primeiro também a derrubar o novo modelo no chão.

Próximos mercados

No dia 26 de setembro, a nova geração de iPhones deve chegar a mais 20 países, incluindo Itália, Portugal e Nova Zelândia. A estreia dos aparelhos no Brasil deve ficar para o fim do ano.

Segundo a Apple, os novos modelos tiveram mais de 4 milhões de pré-encomendas nas primeiras 24 horas após o anúncio dos aparelhos na semana passada, um recorde para a empresa.

Em entrevista recente ao apresentador americano Charlie Rose, do canal PBS, Cook disse que poderia ter feito um iPhone maior há muito tempo, mas preferiu esperar para fazer o que hoje considera um produto melhor.