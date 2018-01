Tim Cook é a personalidade do ano; diz Financial Times - Link - Estadão

FOTO: AP FOTO: AP

SÃO PAULO – Tim Cook foi eleito a personalidade do ano pelo jornal inglês Financial Times. O CEO da Apple, que assumiu o cargo após a morte de Steve Jobs, há três anos, “segurou as pontas apesar de ataques de investidores e uma descrença sobre se a empresa se manteria em alta sem o antecessor”, diz a publicação. Cook, principalmente neste ano, mostrou que sim.

O FT considera que em 2014, Tim Cook “saiu da sombras” de Jobs e “imprimiu na empresa seus valores e prioridades”.

Nestes últimos três anos, sob sua direção, a Apple lançou o iPhone 5 – que logo teve sua produção abandonada pela empresa –, diversificou e popularizou os modelos do celular ao colocar no mercado os iPhones 5c (ao lado do sóbrio 5s) e passou a vender o aparelho em tamanhos diversos, com os iPhones 6 e 6 Plus, deste ano.

Os modelos de iPad também foram desmembrados em iPad Air (mais fino) e Mini (menor).

Além disso, outros dois marcos deste ano foi a entrada da empresa no mercado de pagamentos móveis com a introdução do serviço Apple Pay, anunciado em setembro; e a apresentação de novos produtos da marca: os relógios Apple Watch, previstos para chegar no início de 2015.

Ineditamente, a empresa chegou neste ano ao seu maior valor de mercado, batendo na marca dos US$ 700 bilhões. Metade desse valor surgiu justamente após Tim Cook assumir o cargo.

Também em 2014 Tim Cook ganhou destaque ao dizer ter orgulho de ser gay, chamando atenção para a questão.

O fato mais negativo que estourou nas mãos do diretor executivo foi o roubo de imagens íntimas do iCloud de celebridades como Rihanna, Kim Kardashian, Kate Upton, Mary Kate Olsen, Kirsten Dunst e Jennifer Lawrence. O caso resultou em Tim Cook iniciando conversas sobre privacidade com representantes chineses, no país de onde se suspeitava terem partido os ataques.

Tim Cook – assim como o presidente do grupo Alibaba, Jack Ma – foi indicado pela revista Time como personalidade do ano, mas a revista acabou premiando todos os que lutaram contra o Ebola.