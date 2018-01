Tim Cook é eleito 'CEO do ano' pela CNN Money - Link - Estadão

SÃO PAULO – “A Apple é a menina dos olhos de Wall Street outra vez”, justificou o site CNN Money ao escolher o presidente da Apple, Tim Cook, como o melhor CEO de 2014.

O site lembra que o preço da ação da empresa subiu 40% este ano e se aproximou de uma alta recorde na história da empresa. O desempenho se deve principalmente às vendas impressionantes dos últimos modelos dos iPhones, 6 e 6 Plus, que tiveram mais de 10 milhões de unidades comercializadas no primeiro fim de semana de lançamento.

Os modelos representaram a chegada das telas maiores aos iPhones, forte tendência recente entre os smartphones.

Mas não foram apenas os números dos smartphones que ajudaram a levantar a imagem da empresa em 2014. A Apple voltou a ser vista como marca na ponta da inovação com o anúncio do sistema de pagamentos Apple Pay e do relógio inteligente Apple Watch, com lançamento previsto para 2015. Desde a morte do antecessor de Cook, o reverenciado Steve Jobs, o papel da Apple como farol da indústria tecnológica vinha sendo questionado. Cook foi frequentemente retratado como um executivo menos ousado e criativo. Este foi o ano em que ele finalmente começou a reverter essa imagem.

“Cook tem o que pode ser considerado o emprego de CEO mais difícil da América”, escreveu a CNN Money. “Ele tem que convencer os céticos de que a Apple ainda pode inovar depois da morte de Steve Jobs. Ele provou que os detratores estavam errados”.

Do lado pessoal, um fato marcante para Cook este ano foi ter assumido publicamente que é homossexual, um gesto amplamente elogiado na mídia.

Cook também foi escolhido “Personalidade do ano” pelo Financial Times, que destacou os lançamentos da Apple.

O segundo e terceiro colocado da lista da CNN Money e também são do setor de tecnologia: o CEO da BlackBerry, John Chen, e o da Microsoft, Satya Nadella.