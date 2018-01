TIM diz que parecer da Anatel lhe favorece - Link - Estadão

Agência governamental teria concluído que operadora não derrubou chamadas de propósito

SÃO PAULO – A TIM informou nesta sexta-feira que um parecer final da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concluiu que a operadora não derrubou chamadas de clientes de um de seus planos de serviço de forma proposital.

—-

No ano passado, em meio a uma proibição de vendas de novos planos de telefonia móvel imposta pela Anatel a três empresas do setor, entre elas a TIM, a companhia foi citada em um relatório preliminar da Anatel que suspeitava que a operadora estava derrubando chamadas de usuários do plano Infinity. Os clientes do plano pagam por ligação e não por minuto falado.

“A esse respeito, a Anatel emitiu parecer final mostrando a inexistência de qualquer indício de queda proposital de chamada dos clientes do plano Infinity da TIM, derrubando as alegações noticiadas anteriormente”, informou a operadora em comunicado.

Sobre multa aplicada à operadora por não ter atendido metas de qualidade associada à taxa de queda nas chamadas, a TIM afirmou que “irá analisar o processo para verificar os fundamentos e tomar as medidas cabíveis”.

/ Reuters