TIM diz ter assumido liderança em SP - Link - Estadão

Operadora divulgou que atingiu 31,30% do mercado no mês de abril

SÃO PAULO – A TIM Participações informou nesta sexta-feira, 18, que assumiu pela primeira vez a liderança no mercado de telefonia móvel na cidade de São Paulo, atingindo market share de 31,30% em abril.

A empresa controlada pela Telecom Italia disse ter adicionado mais de 224 mil novas linhas à sua base na capital paulista no mês passado.

“A forte expansão da TIM confirma o sucesso de sua estratégia de disponibilizar planos acessíveis que cobram por chamadas e não por minutos, conceito que incentiva o uso massivo de voz e dados, pagando menos”, disse a empresa em nota à imprensa.

Na quinta-feira, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou dados do mercado de telefonia móvel referentes à abril.

Em âmbito nacional, a TIM registrou o maior número de adições líquidas de assinantes, como ocorreu em março, elevando o número total de usuários de sua base em 808 mil, para 68 milhões.

A operadora se manteve em segundo lugar em participação de mercado em todo o Brasil, com 26,89%, ante 26,80% um mês antes.

A Vivo teve um total de adições de 480 mil, totalizando 75,3 milhões de assinantes. A líder de mercado encerrou abril com participação de 29,75%, uma redução ante os 29,81% de março.

/ REUTERS