TIM faz parceria para pagamentos móveis com Bradesco - Link - Estadão

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – A operadora de telefonia TIM fechou com o Bradesco um novo contrato para o fornecimento do serviço de pagamentos móveis, por meio da tecnologia Near Field Communication (NFC). A TIM já havia assinado parceria semelhante com o Itaú. A intenção da operadora de telefonia é lançar o NFC até o final de 2013.

Por enquanto, a TIM faz pilotos e simulações de uso do NFC com um grupo de pessoas selecionadas pelas empresas envolvidas. Os testes ocorrem em estabelecimentos comerciais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com o Itaú, a parceria envolve a Redecard e a Mastercard. Já com o Bradesco é por meio da bandeira Visa e as máquinas da Cielo.

No NFC, o cliente da operadora, portando um aparelho celular equipado com o hardware do sistema, pode realizar compras como se fosse um cartão de débito ou crédito, apenas encostando o dispositivo móvel, via radiofrequência, num terminal de pagamento (POS) também equipado com a tecnologia.

Na semana passada, o governo baixou uma Medida Provisória que busca estabelecer as bases jurídicas para estimular o uso do celular como meio de pagamento. Agora, o Banco Central tem 180 dias para definir as condições de prestação de serviço pelas operadoras de telefonia.

/ AGÊNCIA ESTADO

