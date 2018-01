TIM não está à venda; diz presidente - Link - Estadão

Rodrigo Abreu diz que seria ingênuo ignorar tendência à concentração. FOTO: Evelson de Freitas/Estadão-10/10/2013 Rodrigo Abreu diz que seria ingênuo ignorar tendência à concentração. FOTO: Evelson de Freitas/Estadão-10/10/2013

BRASÍLIA – O presidente da TIM Participações, Rodrigo Abreu, disse que o Brasil não tem uma “necessidade” de maior concentração no mercado de telecomunicações.

“Seria ingênuo imaginar que não haja uma tendência de concentração, mas isso não é uma necessidade de concentração”, disse ele, durante evento da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) nesta quarta-feira.

O mercado brasileiro tem vivido, nas últimas semanas, um forte movimento de consolidação, com a possibilidade de compra da GVT pela Telefónica e o anúncio da Oi, que contratou o BTG Pactual para preparar uma oferta pela TIM.

Na terça-feira, o presidente da Claro, Carlos Zenteno, confirmou que o controlador da empresa, o grupo mexicano América Móvil, foi sondado pelo BTG para participar da operação.

Abreu disse que o mercado brasileiro tem uma escala com capacidade de suportar um número razoável de concorrentes.

Não está à venda

Abreu reiterou que a empresa de telecomunicações não está à venda, e reafirmou o compromisso de longo prazo da companhia com o país.

O executivo também reforçou que a operadora participará do leilão da faixa de 700 Mhz da Internet de quarta geração (4G) previsto para 30 de setembro, durante conversa com jornalistas na chegada de evento do setor de telecomunicações.

Na segunda-feira, a mexicana América Móvil admitiu ter interesse em se unir à brasileira Oi para uma eventual oferta de compra da TIM.

A Oi havia anunciado anteriormente que contratou o BTG Pactual para elaborar proposta de aquisição da TIM.

/REUTERS