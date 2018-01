TIM quer participar do PNBL - Link - Estadão

??? Operadora espera fechar contrato com a Telebrás nos próximo meses para fazer parte do Plano Nacional de Banda Larga

SÃO PAULO – A TIM espera fechar um contrato com a Telebrás nos próximos meses para participar do programa do governo federal para universalizar o acesso rápido à internet no Brasil.

A operadora móvel ainda está avaliando junto à estatal as localidades onde haveria mais sinergia com sua rede atual, disse à Reuters o diretor de Assuntos Regulatórios da TIM, Mario Girasole. ”Até o fim do ano queremos ter alguma coisa operacional, algo de curtíssimo prazo”, afirma.

A TIM usará a Intelig como um dos veículos para contratos com a Telebrás, especialmente quando for necessário complementar a rede da estatal para chegar ao usuário final, afirmou Girasole.

Banda larga nacional. As operações de telefonia móvel da TIM seriam utilizadas no Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) onde houver sinergias com a oferta de rede 3G, segundo o executivo.

O PNBL foi lançado pelo governo em maio de 2010 com a meta de levar a internet de alta velocidade a 4.283 municípios brasileiros até 2014, por meio de uma rede de cerca de 30 mil quilômetros, e com preço para o consumidor final menor do que os praticados atualmente.

Na semana passada, a Telebrás assinou o primeiro contrato de fornecimento de banda larga dentro do PNBL com o provedor de acesso Sadnet, em Santo Antônio do Descoberto (GO). O preço do megabite ao consumidor será de R$ 35.

A Telebrás foi vista inicialmente com desconfiança por executivos e empresários do setor de telecomunicações, para os quais o setor privado teria condições de liderar o PNBL. Eles temiam competição em bases desiguais de uma estatal.

Apesar de ser um projeto de cunho social, o PNBL pode representar uma oportunidade para as empresas chegarem a lugares pouco atendidos ou onde há apenas uma prestadora de serviços de internet, disse Girasole, acrescentando que a TIM está confiante em ser um “um parceiro importante para a Telebrás e o governo”.

O diretor da TIM também disse que há interesse em fazer parcerias com operadoras privadas a fim de aumentar a qualidade da infraestrutura. “Ninguém sozinho carrega a banda larga no país, as grandes parcerias estão à frente da instalação do backbone.”

Para a analista Rosângela Ribeiro, da SLW Corretora, embora já seja esperado pelo mercado, um acordo com a Telebrás no PNBL seria positivo para as ações das operadoras de telefonia.

