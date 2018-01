Timeline do Facebook no iPad - Link - Estadão

Nova versão do aplicativo da rede social deverá trazer interface ao tablet da Apple

O blog 9to5Mac, especializado em notícias da Apple, divulgou, nessa terça-feira, 27, que o Facebook deverá lançar uma nova versão para seu aplicativo para o tablet da Apple, permitindo assim que os usuários de iPad possam usufruir da nova interface da maior rede social do mundo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O Facebook apresentou a Timeline, que muda completamente a cara do perfil do usuário, em setembro, mas o novo formato só começou a ser adotado a partir deste mês. “O aplicativo já foi adiado mais de uma vez, devido a problemas. Então não será uma surpresa se ele for adiado mais uma vez”, disse uma fonte do Facebook ao site, além de ressaltar que o app pode demorar para ser aprovado por conta da política de aplicativos da Apple.

Veja no vídeo abaixo como funciona a nova interface.